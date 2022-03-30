США выделят Украине $500 миллионов дополнительно

Президент Джо Байден заявил об этом в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден в среду побеседовал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа продолжалась почти час; обсуждались, в частности, переговоры между Украиной и Россией, состоявшиеся во вторник в Стамбуле.



Президент Байден заявил, что США намерены выделить Украине $500 миллионов в виде прямой помощи из бюджета.

Байден заверил Зеленского, что США вместе с союзниками делают все возможное для оказания военной, экономической и гуманитарной помощи украинскому народу, а также принимают меры, чтобы Россия ощутила весомую цену за осуществляемую ею жестокую агрессию против Украины.

Президенты также обсудили дополнительные санкции и гуманитарную помощь Украине, о которых было объявлено на прошлой неделе.

24 марта, во время саммита НАТО в Брюсселе, Байден объявил о выделении Украине $1 млрд долларов на гуманитарную и о готовности CША принять 100 тысяч беженцев из Украины.