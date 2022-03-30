США незаметно пропустили группу россиян через границу по секретному соглашению с Мексикой

Группу из 35 российских граждан, бежавших из своей страны после вторжения России в Украину и проведших неделю в лагере на границе США и Мексики, незаметно пропустили на территорию США в рамках секретной сделки с мексиканскими официальными лицами, сообщает Vice.

Секретное соглашение, заключенное при посредничестве консульства США в Тихуане и заключенное совместно с мексиканскими официальными лицами на федеральном уровне и уровне штатов, обошло Раздел 42, который позволяет пограничникам высылать или отказывать во въезде просителям убежища.

Секретное соглашение весьма необычно по мнению юристов и адвокатов, которые годами работают с просителями убежища в Тихуане. Они говорят, что им не известно о каких-либо подобных сделках в прошлом.

Ожидается, что в конце марта администрация Байдена рассмотрит вопрос об отмене Раздела 42, отчасти из-за судебного разбирательства со стороны Американского союза гражданских свобод и других истцов, оспаривающих высылку семей, ищущих убежища, с детьми. Федеральное правительство уже согласилось освободить несовершеннолетних без сопровождения, появляющихся на границе, по Разделу 42, а совсем недавно предложило пересмотреть систему предоставления убежища, чтобы ускорить рассмотрение ходатайств, сообщает Vice.