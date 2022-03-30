Пастор из Южной Джорджии признался в мошенничестве в связи с COVID-19

Мужчина из Южной Джорджии, выдающий себя за пастора, ресторатора, владельца похоронного бюро и составителя налоговых деклараций, признался, что солгал, чтобы получить помощь малому бизнесу в связи с COVID-19.

45-летний Мак Девон Найт из Кингсленда, штат Джорджия, признал себя виновным по двум пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, значительные финансовые штрафы и реституция, а также до трех лет под надзором после отбытия тюремного заключения.

Как описано в судебных документах, в феврале и марте 2021 года Найт подал заявку на получение ссуды на случай стихийного бедствия (EIDL) от Управления малого бизнеса (SBA) от имени нескольких предприятий округа Камден, штат Джорджия. В этих заявках ложно утверждалось, что у Найта был ряд бизнесов, которые имели валовой доход до сотен тысяч долларов до пандемии COVID-19. Признав себя виновным, Найт признал, что эти заявления были мошенническими.

В результате этих мошеннических документов Найт получил $149 900 от SBA, большую часть средств он использовал для покупки седана Mercedes-Benz S-класса. В рамках своего соглашения о признании вины автомобиль будет конфискован в пользу Соединенных Штатов.