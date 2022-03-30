Япония запретила экспорт в Россию слитков золота

В список, который вступает в силу 5 апреля, также включены золотые монеты и банкноты, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Япония включила слитки золота в список предметов роскоши, которые будет запрещено экспортировать в Россию из-за ее агрессии против Украины.

Обновленный список запрещенных товаров был опубликован на сайте японского министерства экономики, торговли и промышленности.

Кроме того, в список, который вступает в силу 5 апреля, включены золотые монеты и банкноты.

Изначально в перечень запрещенных к экспорту в Россию предметов роскоши попали алкогольная продукция, табачные изделия, парфюмерия, косметика, изделия из кожи и меха, ювелирные и керамические изделия и другие товары.