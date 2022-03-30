Люксембург заморозил российские активы

Ранее заморозку российских активов осуществили ЕС и США, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Люксембург в рамках санкций заморозил российские активы на сумму 2,5 млрд евро.

Об этом сообщило министерство финансов Люксембурга.

«Глава министерства финансов Юрико Бакес проинформировала парламент о процессе имплементации санкций ЕС против России в Люксембурге. На сегодняшний день операторы в Люксембурге заморозили активы на €2,5 млрд»,— говорится в сообщении министерства в Твиттере.

Ранее заморозку российских активов также осуществили Европейский союз и США.