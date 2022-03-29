Церковь из Техаса ожидает украинских беженцев

Далласская церковь «Река жизни» в Плано, Техас (the River of Life Dallas Church) делает все возможное, чтобы помочь украинцам как в стране, так и за ее пределами.

Церковь регулярно отправляет деньги и еду украинцам, страдающим от войны, а теперь она начала принимать беженцев из Украины и помогать им устроиться на новом месте.

Церкви помогает местная некоммерческая организация Hope Supply Co, которая доставляет детям и их родителям предметы первой необходимости.

Благодаря этой церкви уже несколько украинцев приехали в США, сообщает телеканал CBS.