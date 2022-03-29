Полиция Розвилла задержала мужчину за видеосъемку детей без согласия родителей

Примерно в 3:15 p.m. в субботу, 26 марта 2022 г., полиция Розвилла получила сообщения о беспорядке в парке в квартале 1000 на улице Скарборо Драйв. Прибывшие на место правоохранители начали переговоры с участниками происшествия.

Офицеры в конечном итоге установили, что 59-летний Александр Полупан из Роклина контактировал с маленькими детьми или снимал их на видео без согласия родителей. Кроме того, Полупан отказывался сотрудничать с офицерами и не давал информацию.

Полупан был арестован и помещен в тюрьму Саут-Плейсер по обвинению в сопротивлении аресту, в содействии правонарушению в отношении несовершеннолетнего, а также в приставании и растлении несовершеннолетнего.

Если у вас есть дополнительная информация об этом происшествии или об Александре Полупане, свяжитесь с отделом расследований Департамента полиции Розвилла по телефону 916-746-1059.