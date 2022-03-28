Байден: «Если Путин не остановится, то он станет изгоем во всем мире»

Американский лидер заявил, что у США нет планов менять в России власть, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В понедельник президент Байден в Белом доме прокомментировал свои же собственные слова о том, что «Путин не может оставаться у власти», сказанные во время выступления в Варшаве. Байден сказал, что ни тогда, ни сейчас, не высказывается за смену власти в России.

На вопрос корреспондента телекомпании CNN уточнить, что президент США имел в виду, Байден сказал: «Я просто выразил свое моральное возмущение, которое я чувствовал в тот момент. Я имел в виду “он не должен оставаться у власти”, в том же контексте, как, например, “плохие люди не должны продолжать делать плохие вещи”. Но это не значит, что у нас есть конкретная цель, чтобы каким-либо образом сместить Путина».

Байден добавил, что тогда, в Варшаве, он обращался к россиянам. «Я пытался донести свою мысль не только до россиян, но и до всего мира. Это… констатация простого факта, что такое поведение совершенно неприемлемо». Байден подчеркнул, что говорил тогда в Варшаве от всего сердца, сразу после встречи с украинскими беженцами, и что он не собирается забирать назад свои слова.

На вопрос CNN, не вызовет ли это уточнение негативную реакцию Путина, Байден сказал: «Меня не волнует, что он думает… Он делает то, что делает». При этом Байден почеркнул, что если Путин не остановится, то «он станет изгоем во всем мире, и кто знает, кем он станет дома с точки зрения поддержки».

Напомним, что 26 марта в Варшаве президент Байден добавил от себя последнюю строчку в своей официальной речи и сказал о Путине: «Ради бога, этот человек не может оставаться у власти».

Представители администрации Байдена позже уточнили, что Белый дом не выступает за смену режима в России. Госсекретарь США Блинкен заявил, что США не придерживаются стратегии смены власти в России или какой-либо другой стране.