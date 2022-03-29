В Верховный суд Калифорнии назначена первая судья-латиноамериканка

Патрисия Герреро – первая латиноамериканка, который будет работать в Верховном суде Калифорнии. Она была приведена к присяге в понедельник. Говоря о ее назначении губернатор Ньюсом сказал, что назначение Герреро «не просто первое, оно лучшее».

50-летняя Патрисия Герреро – дочь мексиканских иммигрантов, выросла в сельскохозяйственном округе Империал Валли в Южной Калифорнии.

“Они приехали в эту страну, зная, что им будет нелегко,” — сказала она о своих родителях, бабушках и дедушках. “Но, как и многие другие, они приехали сюда с надеждой — надеждой на светлое будущее для своих детей, стремлением… к американской мечте”.

Герреро заполняет вакансию, оставшуюся в октябре, когда судья Мариано-Флорентино Куэльяр ушел в отставку.