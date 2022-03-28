Home Видео Как беженцам из Украины попасть в США? ВидеоВойнаНовостиЖизньИнтересные новостиСтатьиФоторепортажи Как беженцам из Украины попасть в США? Mar 28, 2022 Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram VK ПО ТЕМЕ «Путинский режим ведет войну против Украины как войну религиозную» Украина: против российского вторжения сражаются добровольцы из более чем 50 стран Путин подписал закон о признании ветеранами российских военных, участвующих в войне в Украине Байден в Польше встречается с украинскими беженцами Власти Мариуполя: в результате бомбардировки театра погибло около 300 человек Комментарий специалиста для «Голоса Америки» о том, как беженцам из Украины попасть в США.