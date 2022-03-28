«Путинский режим ведет войну против Украины как войну религиозную»

Спустя месяц после начала российского вторжения руководитель аппарата президента Украины Андрей Ермак ответил на вопросы директора Евразийского Центра при «Атлантическом Совете» Джона Хербста, экс-посла США в Украине, пишет Евгений Комаров из VOA.

Выступая 25 марта на площадке «Атлантического Совета», Андрей Ермак высказал свою оценку: «Если бы Украина во время получила необходимые вооружения в качестве помощи, то российское вторжение имело бы шанс и не начаться».



Он отметил, что очень медленная реакция стран Запада в начале новой войны в Европе сменилась все более и более быстрой. Отвечая на вопрос Джона Хербста о самых срочных потребностях в военной помощи, Ермак выделил в первую очередь «обмен разведывательными данными в режиме реального времени».



«Мы высоко оцениваем уровень нынешнего сотрудничества между спецслужбами Украины и наших партнеров, – отметил Ермак. – Я лично общался с руководителями разведывательных управлений США, Великобритании, Израиля, Турции и некоторых других стран. Надеюсь, что это сотрудничество даст быстрый и очень нужный результат: мы доверяем профессионалам». О необходимости дальнейшей активизации обмена разведданными в режиме реального времени неоднократно высказывались в последнее время и американских военные – бывшие главнокомандующие союзными силами США и НАТО в Европе.



Из других видов первоочередной военной помощи Андрей Ермак отметил дальнейшие поставки хорошо зарекомендовавших себя противотанковых и противоракетных комплексов ближнего боя Javelin и Stinger и их аналогов из других стран НАТО.



Однако в условиях, когда противник использует «дальнобойную артиллерию, реактивные системы залпового огня, самолеты – Украине необходимы также системы противоракетной обороны большой дальности». «Разработки советского времени имеются в центральной Европе, например, в Польше, Словакии и других странах. Эти запасы могут быть предоставлены Украине». По мнению Ермака, НАТО также должно временно развернуть системы Patriot, «которые могли бы защитить европейские страны от потенциального российского вторжения».



Андрей Ермак рассказал также о ходе переговоров с российской стороной: «Они начинались очень сложно, с открытых ультиматумов, что было неприемлемо. Теперь я могу сказать, что действительно начались диалоги, хотя это по-прежнему очень сложно. Главная цель для нас – остановка войны, вывод российских войск с нашей территории. Сейчас нам таже нужно прекращение огня, гуманитарные коридоры, чтобы иметь возможность доставлять еду, воду в некоторые города Украины, особенно в Мариуполь».



«В настоящий момент Украина вынуждена заниматься утилизацией российских танков, – с юмором отмечает Андрей Ермак. – Но это не то, о чем мечтал народ Украины. У нас были свои планы развития на пути к процветанию. Увы, из-за вторжения России реализация этих планов была приостановлена».



По мнению руководителя аппарата украинского президента, Кремль замыслил эту войну «в качестве наказания» для Украины: «Россия стремится сбить украинцев с их пути в Европу… Путинский режим ведет войну против Украины как войну религиозную. Она направлена на уничтожение Украины как народа, живущего по своим обычаям и имеющего собственный политический выбор».



Российская пропаганда и персонально «российское руководство годами говорило об украинцах как об исторической химере». Ермак называет Украину в нынешней ее роли – «священным граалем Европы», потому что сейчас она защищает основополагающие ценности Западной цивилизации, где «нельзя променять свободу на личный комфорт: именно это делает Украину антагонистом России, потому что поражение в войне неизбежно приведет российский авторитарный режим к краху».



Андрей Ермак напоминает, что Москва имеет богатый опыт иностранных вторжений с целью подавления свободомыслия и движения в сторону Запада: «1956 год – в Венгрии, в 1968 год – в Чехословакии… Россию следует признать террористическим государством. Она действительно превратилась в террористическое государство на официальном уровне. Пришло время признать, что российские Вооруженные силы являются террористической организацией, потому что то, что они сейчас делают, очень сильно напоминает то, что творили фашисты на украинской территории во время Второй мировой войны».