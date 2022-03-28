Украинцы США: «Война кардинально изменит отношение к россиянам»

«Голос Америки» поговорил с украинцами и россиянами, выходящими на митинги против войны в разных городах США

В США акции в поддержку Украины проходят практически каждый день. В воскресенье митинг против войны состоялся в Вашингтоне, в Лос-Анджелесе, и в других городах США. На протестах активисты рассказывают об атаках российской армии на мирных жителей Украины, а также выдвигают ряд требований к странам Запада и властям США. Среди них – закрытие неба над страной и поставка средств противовоздушной обороны, целевая гуманитарная помощь Украине, организация приема украинских беженцев в США, а также полное прекращение бизнес-контактов с РФ и отключение России от SWIFT. Опрошенные «Голосом Америки» активисты – как россияне, так и украинцы – подчеркнули, что война кардинально изменит отношение к россиянам.

На ступенях Мемориала Линкольну в Вашингтоне, где Мартин Лютер Кинг-младший выступал со знаменитой речью «У меня есть мечта», активисты также говорили и о своей мечте – чтобы в Украине от рук российских солдат перестали гибнуть люди.

Посол Украины в США Оксана Маркарова, выступая на митинге подчеркнула, что украинский флаг выстоит агрессию, и обязательно вновь будет развиваться и в Крыму, и в Донецке, и в Луганске.

Многие активисты, особенно те, кто недавно приехали из Украины, не могли сдержать слез в то время, как на большом экране демонстрировались фотографии украинских городов, разрушенных в результате российских бомбардировок.

«Сейчас идет борьба за реальную независимость Украины, – говорит в беседе с «Голосом Америки» уроженка Львова Наталья. – Украина, украинцы – добрый, миролюбивый и работящий народ. Путин – он ненавидит все украинское. В данный момент происходит геноцид украинской нации. Украинцы борются за свою нацию, за свое существование. Украине – быть, и как бы он этому не сопротивлялся, Украина победит. Как писал великий поэт Тарас Шевченко: «Боритесь, и поборете. Вам Бог помогает. За вами сила, за вами правда, и воля святая!». Никакой Путин, никакие его соратники, никто не захватит Украину. Украине – быть!»

Собравшиеся, с которыми поговорили корреспонденты «Голоса Америки», подчеркивали, что украинцы с болью воспринимают то, что российское общество так и не вышло на массовые митинги против войны в Украине.

«Мне кажется, после всего случившегося, украинцы – даже те, которые приветствовали, любили россиян, после того количества убитых безвинно детей, женщин, после этого всего, отношения между нашими народами поменяются кардинально», – говорит уроженец Киева Геннадий.

Собеседник «Голоса Америки» рассказал, что даже его брат, живущий в Москве и многократно бывавший в Киеве, до конца не осознает весь ужас происходящего сейчас в Украине. По его мнению, пропасть между некогда братскими народами будет увеличиваться.

«Украинцы – это свободный народ. Многие в России понимают, что их обманывают, но они рабски это принимают, лишь бы им хватало купить покушать, купить машину и поехать на курорт, – рассуждает Геннадий. – Но сейчас они будут по-настоящему рабами, в России под синонимом Северная Корея. И они это заслужили, потому что они принесли горе, страдания нашему народу. У нас замечательный народ, добрый, дружелюбный, искренний, гостеприимный. И вот такое Россия сделала с нашими людьми».

Активистка Юлия, родившаяся в Полтаве, прожившая много лет в Москве, и переехавшая в США, рассказала, что ее сердце болит из-за происходящего. И хотя ее друзья и родные в Москве адекватно воспринимают войну, которую режим Путина ведет против украинцев, так происходит не всегда, говорит собеседница.

«Столько семей разделены уже, не понимают, и не могут дать себе отчет, что происходит на самом деле. Конечно, кто-то может через VPN посмотреть реальную картину, но те, кто смотрят, в основном телевизор, они, конечно, совершенно не отдают себе отчет, какой ужас и страх Россия принесла на украинскую землю, и как они будут жить, когда это кончится, и они осознают, что натворили, – говорит Юлия. – Вы знаете, хоть и понятно, что Путин – это не русский народ, но то, что случилось, не заживет много-много лет. Слишком много жизней унесло это чудовищное преступление».

«Я видел, как женщине оторвало ноги»

В Лос-Анджелесе протесты прошли в районе Западного Голливуда. На протесты приходят как эмигранты из Украины, России, и других стран, так и украинские беженцы, своими глазами увидевшие все ужасы этой войны и спасшиеся, порой чудом, от неё.

Виктор, один из них, рассказал «Голосу Америки» о том, что пережил.

«24 февраля война застала меня в моем родном городе Харькове. Мы видели все своими глазами, как российские самолёты бомбили наш город, как обстреливали жилые дома, больницы, школы, как гибло мирное население. Я видел своими глазами, как расстреливали, накрыли «Градом» очередь, которая стояла за едой в супермаркет. Видел, когда женщине оторвало ноги. Это не передать словами. Мы сейчас возле аэропорта живем, самолёты взлетают, и мы подскакиваем», – рассказывает он.

У Юлии из Санкт-Петербурга есть свои причины ходить на антивоенные протесты в Калифорнии.

«Я сюда пришла, чтобы выразить позицию россиян, которые не могут ее выразить открыто, к сожалению, в России. Я хочу, чтобы весь мир знал, что россияне против, и все, что сейчас происходит, не имеет никакой поддержки среди людей, которые любят свою родину, любят своих соседей, для нас Украина – это независимая страна, – говорит Юлия. – Я хочу принести свои извинения, за то, что мы убиваем, наше оружие убивает. Но это не наш выбор, это не выбор россиян, это выбор Путина, это его война. Простите нас, украинцы!»

Протесты в калифорнийских городах проходят практически каждый день. Организацией акций занимаются представители украинской общины.

«Я сюда пришел, чтобы поддержать Украину, чтобы поддержать ее жителей, военных, которые героически борются за жизнь, за свою страну, за свою землю. Они не хотели этой войны, но их поставили в эти условия и они вынуждены воевать. И я их поддерживаю, они хотят свободной жизни, хотят в своей стране менять президента, когда им это надо будет, а не устраивать «фейковые» выборы, как в России и Беларуси – это просто посмешище», – говорит Александр.

Родом он из Одессы, много лет живет в Лос-Анджелесе. А вот Викки родилась и выросла в Калифорнии. Несколько лет назад она отправилась работать в Украину, преподавать английский язык.

«Я работала учителем английского в Украине, и эвакуировалась оттуда три недели назад из Житомирской области. Многие мои студенты сейчас там. Россиянам пора просыпаться, пора переставать верить вранью, пропаганде, которой Путин кормит свой народ, – говорит Викки в беседе с «Голосом Америки». – Но в тоже самое время, я понимаю, почему они молчат: они напуганы. У меня есть друзья в России, они и слова сказать не могут сейчас против правительства, потому что, если они скажут хоть слово – их посадят».