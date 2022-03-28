Чтобы помочь украинским беженцам в Европе, волонтеры из Калифорнии отправились в Венгрию

Марина Ратина, которая много лет была продюсером знаменитого на весь мир мультфильма «Маша и Медведь», отложив все свои проекты, отправилась из Лос-Анджелеса в Будапешт, помогать беженцам из Украины.

«Я родилась и выросла в Москве, я совершенно не ожидала такого поворота событий. У меня очень близкие друзья в Киеве, в Чернигове. И у меня есть также друзья и семья в Москве, люди, которые выходят на улицу с антивоенными протестами, их сажают, люди, которые рискуют своей свободой и своей карьерой», – рассказывает Марина. Вместе с ней из Калифорнии прилетели врач-кардиолог американской клиники Марта Вакуленко и эксперт по программному обеспечению Вадим Ольшанский. Оба родом из Украины. Поступить иначе, говорят, просто не могли.

«Несмотря на все наши усилия пытаться помочь как-то изменить поток событий находясь в Калифорнии, я чувствовала, что должна сделать что-то ещё и мне хотелось быть ближе к людям. Я врач, и я решила, что как врач я смогу сделать свой небольшой вклад в это дело, и стала пытаться организовывать какие-то небольшие проекты на месте», – рассказывает врач, сидя в холле гостиницы в Будапеште.

Вместе они создали целую мобильную клинику, которая оказывает помощь десяткам украинских беженцев в Венгрии ежедневно. Всячески помогают им и местные медики, владельцы компаний и простые люди.

«Мы привезли 5 чемоданов всякого добра медицинского. Марта у нас врач, я медицинский ассистент, Вадим у нас информационная поддержка, он смотрит, выясняет дозировку лекарств, заносит в протокол, очень многим людям нужно выписывать лекарства, они приезжают в Европу, и у них осталось 5 таблеток чего-то там ,а люди пожилые, у них скачет давление, а многие люди уехали из дома, у них ничего нет», – говорит Марина.

В их команде «волонтерят» и те, кто стал беженцем поневоле. Лиза была в Венгрии по работе, когда началась война.

«Я тут оказалась случайно, я приехала сюда двадцатого числа и когда я должна была ехать домой, началась война, мы оказались тут с группой людей и сразу начали волонтерить,

мы были раньше тут, чем беженцы, мы смогли устроить все условия, чтобы правильно волонтерить, оказывать помощь: гуманитарную, психологическую, в расселении людей», – рассказывает киевлянка Лиза.

Волонтеры помогают беженцам найти крышу над головой, решают финансовые вопросы, лечат, но есть у тех, кто бежал от войны раны, рассказывают волонтеры, которые уже не залечить никакими лекарствами.

«Сегодня мы общались с женщиной, у неё погиб сын, я не знаю, что можно сделать? Как извиняться и каяться, когда у человека погиб сын», – говорит Вадим Ольшанский.

«Ребенку надо объяснять, что такое война, почему мы куда-то уезжаем, почему у нас больше нет дома, почему тут дяди с автоматами, почему перед нами расстреляли машину», – продолжает Марта.

В социальных сетях волонтеры рассказывают о своей миссии в Венгрии. Теперь вот и их знакомые из Калифорнии в ближайшие недели так же отправятся в Будапешт, помогать беженцам из Украины.

VOA