Пентагон: главный вызов США – Китай, а не Россия

Однако Пентагон предостерег об “острых угрозах” со стороны России, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Министерство обороны США направило Конгрессу новую Стратегию национальной обороны, в которой содержится предостережение об “острых угрозах”, исходящих от России.

В сопроводительной записке, Пентагон также назвал Китай основным стратегическим конкурентом и вызовом для Соединенных Штатов.

“Россия представляет острые угрозы”, – говорится в записке.

При этот Пентагон сослался на российское вторжение в Украину.

“Мы будем взаимодействовать с союзниками по НАТО и нашими партнерами для укрепления надежного сдерживания перед лицом агрессии РФ”, – отметили в Минобороны США.

Однако Китай рассматривается как главная угроза.

“Пентагон будет действовать безотлагательно, чтобы поддерживать и укреплять сдерживание, в то время как КНР является нашим наиболее важным стратегическим соперником и основным вызовом”, – отмечается в записке.

В документе также уделяется внимание угрозам со стороны Северной Кореи и Ирана.

“Министерство будет по-прежнему способно справляться с другими постоянными угрозами, в том числе со стороны КНДР, Ирана и жестоких экстремистских организаций,” – говорится в записке.

В ней также указывается на вызовы, связанные с изменением климата.

«Изменение климата и другие транснациональные угрозы, включая пандемию, изменяют контекст, в котором работает Министерство обороны США. Мы адаптируемся к этим вызовам, которые оказывают все больше давление на ВС и поддерживающие их системы», – сказано в сообщении.

Кроме того, Пентагон акцентировал внимание на важности для США отношений с союзниками и партнерами.