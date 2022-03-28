Пентагон: главный вызов США – Китай, а не Россия

Однако Пентагон предостерег об “острых угрозах” со стороны России, пишет Служба новостей «Голоса Америки».
Министерство обороны США направило Конгрессу новую Стратегию национальной обороны, в которой содержится предостережение об “острых угрозах”, исходящих от России.
В сопроводительной записке, Пентагон также назвал Китай основным стратегическим конкурентом и вызовом для Соединенных Штатов.
“Россия представляет острые угрозы”, – говорится в записке.
При этот Пентагон сослался на российское вторжение в Украину.
“Мы будем взаимодействовать с союзниками по НАТО и нашими партнерами для укрепления надежного сдерживания перед лицом агрессии РФ”, – отметили в Минобороны США.
Однако Китай рассматривается как главная угроза.
“Пентагон будет действовать безотлагательно, чтобы поддерживать и укреплять сдерживание, в то время как КНР является нашим наиболее важным стратегическим соперником и основным вызовом”, – отмечается в записке.
В документе также уделяется внимание угрозам со стороны Северной Кореи и Ирана.
“Министерство будет по-прежнему способно справляться с другими постоянными угрозами, в том числе со стороны КНДР, Ирана и жестоких экстремистских организаций,” – говорится в записке.
В ней также указывается на вызовы, связанные с изменением климата.
«Изменение климата и другие транснациональные угрозы, включая пандемию, изменяют контекст, в котором работает Министерство обороны США. Мы адаптируемся к этим вызовам, которые оказывают все больше давление на ВС и поддерживающие их системы», – сказано в сообщении.
Кроме того, Пентагон акцентировал внимание на важности для США отношений с союзниками и партнерами.