Украина: против российского вторжения сражаются добровольцы из более чем 50 стран

Защищать Украину с оружием в руках приехали граждане Беларуси, Великобритании, Грузии, Дании, Израиля, Канады, Латвии, Нидерландов, Польши, России, США и Хорватии, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Тот факт, что тысячи людей из многих государств мира выразили желание воевать на стороне Украины против России, вызвал различную реакцию у правительств тех стран, откуда прибыли добровольцы.

Исследование, проведенное журналистами нескольких служб «Голоса Америки», выявило три основных типа реакции.

Правительства западных государств в большинстве своем или поддержали, или по крайней мере, не препятствовали своим гражданам отправиться воевать в Украину.

Власти большинства азиатских стран, напротив, призывают или даже приказывают своим гражданам не принимать участия в украинском конфликте.

Наконец, власти Российской Федерации и Беларуси осуждают этих людей и грозят им наказанием.

По оценкам МИД Украины, по состоянию на 6 марта этого года «почти 20 тысяч опытных ветеранов и добровольцев» подали заявки на вступление в «Иностранный легион обороны Украины». Украинские власти не раскрывают, сколько из подавших заявку добровольцев было допущено в страну, однако оборонное ведомство Украины сообщило, что к 11 марта в составе легиона воевали бойцы из более чем 50 государств мира. Среди них – солдаты из Великобритании, Нидерландов, Дании, Хорватии, Латвии, Польши, Израиля и Канады.

«Голос Америки» пока не смог получить независимых подтверждений этих цифр, тем более что, согласно многочисленным сообщениям, некоторое количество бойцов-волонтеров просто прибыло в Украину, не проходя оформления по официальным каналам.

Представитель посольства Украины в США сказал «Голосу Америки», что среди подавших заявки было примерно три тысячи американских граждан.

Из проукраински настроенных граждан России и Беларуси отмечен высокий процент выходцев из Чечни, настроенных против Кремля еще со времен двух чеченских войн, которые Россия вела в 1990-е и 2000-е годы. По данным проживающего в Великобритании Ахмеда Закаева, председателя кабинета министров непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ), чеченские бойцы находятся в Украине еще с 2014 года, участвуя все это время в сражениях с отрядами пророссийских сепаратистов в Донбассе.

Правительство РФ квалифицирует этих чеченских бойцов как террористов и изменников родины.

Воюют на стороне Украины и белорусы. Покинувшие страну граждане Беларуси, состоящие в оппозиции режимам Лукашенко и Путина, образовали батальон «Кастусь Калиновский». Они выставляют в Телеграм-канале фотографии своих военных будней.

Александр Лукашенко пока не грозил им публично наказанием, однако на президентском совещании 15 марта назвал их безумцами и наемниками. На электронный запрос «Голоса Америки» о возможном наказании для этих добровольцев в случае возвращения на родину официальный Минск пока ничего не ответил.

В конституциях многих западных стран есть статьи, запрещающие их гражданам вербоваться в ряды иностранных армий для участия в боевых действиях за границей. Однако в случае с Украиной правительства этих стран пока или хранят молчание, или даже приветствуют это стремление, называя войну, которую Украина ведет против РФ, справедливой.

Администрация США не осуждает подобные действия, но старается удержать американцев от участия в войне в Украине. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал на пресс-брифинге, что у тех американцев, что испытывают желание принять участие в противостоянии российскому вторжению, есть возможность перечислить средства на оказание помощи Украине.

«Мы по-прежнему считаем, что для американцев в Украине небезопасно. Мы призываем их не ехать туда», – отметил Кирби.

Добровольцы из США рискуют нарушить американский «Акт о нейтралитете» – закон, который предусматривает штрафы и лишение свободы для граждан США, получающих вознаграждение за военную службу в рядах иностранной армии, воюющей против страны, с которой Соединенные Штаты находятся в мирных отношениях. Однако пока администрация США не уточнила, будут ли приниматься какие-либо меры против американцев, не последовавших этой рекомендации.

Власти Латвии, состоящей в НАТО, сегодня активнее других поощряют своих граждан, желающих присоединиться к украинской армии. Еще 28 февраля латвийский парламент утвердил закон, позволяющий гражданам Латвии это делать.

«Наши граждане, которые хотят поддержать Украину и поступают там на [военную] службу, чтобы защищать независимость Украины и нашу общую безопасность, обязаны иметь возможность это делать», – сказал в интервью Reuters один из авторов закона, депутат парламента Юрис Ранканис.

В отличие от России и Беларуси, власти Грузии не склонны много говорить о многолетнем пребывании грузинских добровольцев в составе воюющих в Украине проукраинских подразделений. На просьбу «Голоса Америки» прокомментировать нынешнюю ситуацию с грузинскими бойцами на украинской территории официальный Тбилиси пока не ответил.

Между правящей и оппозиционными партиями Грузии идут споры о том, какого рода помощь – и в каком масштабе – Тбилиси должен оказать украинским соседям в борьбе с российским вторжением.

Бывший офицер армии Грузии Мамука Мамулашвили, один из организаторов грузинских боевых отрядов в Украине, в начале месяца сказал в интервью британскому изданию Independent, что в украинский иностранный легион скоро должны быть зачислены четыреста грузин, сто британцев и пятьдесят американцев.