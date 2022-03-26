Войска РФ уничтожили 4500 домов, 100 предприятий, 400 учебных заведений и 150 больниц

С начала вторжения в Украину, которое началось 24 февраля, войска РФ уничтожили около 4500 жилых домов, около 100 предприятий, около 400 учебных заведений и 150 заведений здравоохранения. Об этом 26 марта сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

В правительстве Украины 15 марта заявили, что ущерб от войны, начатой Россией, составляет по меньшей мере $565 млрд. Киевская школа экономики 25 марта оценила ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины за месяц войны, в $63 млрд. По ее данным, которые в целом совпадают с оценкой Чернышева, в результате агрессии России был разрушен 4431 жилой дом, 378 образовательных заведений, 138 медучреждений, 12 аэропортов.

Однако, по словам Чернышева, окончательный подсчет инфраструктурного ущерба можно будет производить после прекращения военных действий и разминирования территорий. По предварительным оценкам, потери могут составить “десятки миллиардов” долларов, добавил он.

Министр отдельно отметил, что правительство работает над планом обновления Украины. “Мы уже упростили процедуры импорта строительной продукции, необходимой для восстановления разрушенной инфраструктуры. Фактически делаем другую дерегуляцию в этом направлении, но для того, чтобы начинать физические работы с точки зрения восстановления, нам нужно, прежде всего, разминирование территорий, очистку объектов, подвергшихся разрушениям”, – сказал Чернышев.

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