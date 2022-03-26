Путин подписал закон о признании ветеранами российских военных, участвующих в войне в Украине

Президент России Владимир Путин подписал закон, который распространяет статус ветеранов и инвалидов боевых действий на российских военных, участвующих в войне в Украине. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон “О ветеранах” дополнили пунктом о “выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики: с 24 февраля 2022 года”.

Статус ветерана дает право на ежемесячные выплаты, налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди и доступ к санаторно-курортным услугам, льготам при оплате ЖКХ и другим мерам социальной защиты.

23 марта закон был принят Госдумой сразу в трех чтениях и одобрен Советом Федерации.

Законопроект был внесен партией “Единая Россия” 22 марта. Профильный комитет единогласно одобрил документ утром 23 марта.

Секретарь генсовета “Единой России” Андрей Турчак отмечал, что законопроект разработан “в тесном контакте с Минобороны РФ”. По его словам, действие документа распространяется на десятки тысяч военнослужащих, сотрудников Росгвардии и других правоохранительных органов.

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