Байден в Польше встречается с украинскими беженцами

В пятницу в аэропорту Жешув-Ясенка президенты Джо Байден и Анджей Дуда провели брифинг, посвященный помощи гражданскому населению Украины, укрывающемуся от обстрелов российских войск, и растущему потоку украинских беженцев, основную массу которых на себя приняла Польша.

На брифинге Байден подчеркнул, что после вторжения РФ в Украину, в отношении Москвы были введены «самые суровые экономические санкции в мировой истории», США и союзники демонстрируют полное единство взглядов, а новые санкции уже на пороге.

Президент США добавил, что из-за войны в настоящий момент 10 миллионов человек покинули свои дома внутри Украины, 3,8 млн беженцев уехали в другие страны, в том числе – более миллиона детей.

«По данным ООН, есть тысячи жертв среди мирного населения, 12 миллионов [человек] нуждаются в помощи, сотни тысяч людей, отрезаны от помощи российскими войсками и находятся в осажденных [городах], как Мариуполь», – сказал Байден.

По словам президента США, помощь, которую Польша и Запад оказывают украинцам, будет увеличиваться, и ее будут оказывать в плотном контакте с правительством Украины.

«Я думаю, даже вы, поляки, которые так хорошо знают Украину, в какой-то степени поражены тем, сколько мужества и стойкости у украинского народа», – отметил Байден.

«От имени американского народа, мы готовы предоставить еще 1 млрд долларов для тех, кто стал беженцем, и для тех, кто пострадал во всем мире в результате негативного влияния этой войны на продовольственную безопасность», – добавил президент США, отметив, что Украина и Россия были крупными поставщиками пшеницы.

«Мы, Соединенные Штаты, собираемся внести свой вклад, потому что мы являемся третьим по величине производителем пшеницы в мире. И наши канадские друзья собираются сделать то же самое», – сказал Байден.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что американские солдаты, с которыми в пятницу встретился Байден, не только помогают в приеме беженцев, но, в первую очередь, «охраняют безопасность польской границы и охраняют также безопасность всего евроатлантического сообщества, всего НАТО».

«Сегодня восточный фланг НАТО, и я, не колеблясь, скажу это, как говорил вчера на саммите НАТО – сегодня это линия фронта», – подчеркнул Дуда.

Польский лидер подчеркнул, что украинцев, приезжающих в Польшу, стараются не называть «беженцами».

«Это наши гости, наши братья, наши соседи из Украины, которые сегодня находятся в очень тяжелом положении, когда 12 миллионов человек покинули свои дома из-за войны, из-за нападения России. Более 3,5 млн уже уехали за границу, —сказал Дуда. – Сегодня у нас в Польше 2,5 миллиона человек (из Украины – ГА), и это число постоянно растет. И все указывает на то, что если российская агрессия продолжится, эти цифры будут продолжать расти».

По словам Анджея Дуды, в субботу американский президент встретится с беженцами в Варшаве, его будут сопровождать мэр польской столицы Рафал Тшасковский и премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.