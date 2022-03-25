НАТО продолжит поддержку Украины, но не отправит туда войска

Лидеры стран Североатлантического альянса договорились о продлении срока полномочий генсека НАТО еще на один год, сообщают Русская служба «Голоса Америки» и Радио «Свобода».

Лидеры государств НАТО на саммите в Брюсселе в четверг договорились укрепить безопасность стран – членов Североатлантического союза в Центральной и Восточной Европе перед лицом российской агрессии против Украины. В частности в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии будут размещены новые боевые группы НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после саммита заявил, что Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину, в частности поставками оружия и оборудования. Он также предупредил Россию о последствиях возможного использования химического оружия или любого другого оружия массового поражения.

При этом глава НАТО заявил, что союзники по-прежнему выступают против дальнейшей эскалации конфликта, но не будут направлять в Украину войска или вводить бесполетную зону. Он подчеркнул, что это грозит прямым столкновением войск НАТО и России. Ранее Польша предложила отправить в Украину миротворческую миссию, однако это предложение на саммите активно не обсуждалось.

На прямой вопрос о том, получит ли Украина от Североатлантического союза то вооружение, которое запрашивал ранее президент Владимир Зеленский, Столтенберг сказал, что не будет раскрывать детали.

В заявлении лидеров НАТО говорится об осуждении российской агрессии против Украины, в нём также содержится призыв немедленно остановить боевые действия и вывести войска с украинской территории. «Украинцы вдохновили мир своим героическим сопротивлением против жестокой захватнической войны со стороны России», – говорится в заявлении. В нем также говорится о возможных военных преступлениях, совершённых в Украине.