Минюст США обвинил российских госслужащих в совершении киберпреступлений

Четверо российских граждан обвиняются в атаках на внутренние сети международных энергетических компаний, информирует Русская служба «Голоса Америки».

Министерство юстиции США опубликовало в четверг два обвинительных акта в отношении четверых граждан Российской Федерации, работавших на правительство РФ. Подозреваемые обвиняются в участии в двух сговорах с целью осуществления кибератак на международные энергетические компании с 2012 по 2018 годы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федерального бюро расследований.

В общей сложности в результате двух хакерских операций пострадали тысячи компьютеров в сотнях компаний и организаций в 135 странах мира.

В июне 2021 года прокуратура столичного округа Колумбия предъявила обвинительное заключение против Евгения Гладких, сотрудника научно-исследовательского института Минобороны РФ, в попытках нанесения ущерба критически важной инфраструктуре иностранного государства, которые привели к двум аварийным отключениям на атакованном хакерами объекте. Гладких с сообщниками также пытались взломать внутреннюю сеть крупной энергетической компании, находящейся в США.

Прокуратура округа Канзас в августе 2021 года выдвинула аналогичные обвинения против Павла Акулова и двух его сообщников, Марата Тюкова и Михаила Гаврилова, сотрудников Федеральной службы безопасности России. Россияне обвиняются во вступлении в сговор с целью взлома компьютерных систем сотен компаний и организаций, связанных с энергетическим сектором, по всему миру. Доступ к таким системам предоставил бы российскому правительству возможность нарушить работу систем и нанести ущерб сектору энергетики.

Госдепартамент объявил вознаграждение в размере до 10 млн. долларов за информацию о местонахождении подозреваемых.