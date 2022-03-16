МИД РФ отрицает факт бомбежки театра в Мариуполе

Посольство РФ в США опубликовало сообщение, отрицающее нападение на здание драматический театр в городе Мариуполь, как об этом сообщалось в СМИ.

“Обращаем внимание на продолжающуюся дезинформационную кампанию в американских СМИ о происходящем на Украине. Очередным примером стала тиражируемая в местной прессе фальшивка о якобы причастности ВС РФ к удару по мариупольскому драматическому театру. Категорически отвергаем эти обвинения. Как заявило Минобороны России, днем 16 марта никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в черте Мариуполя, российская авиация не выполняла”, – говорится в Фейсбуке Посольства РФ.

По словам дипработников РФ, “имеются достоверные сведения беженцев, выбравшихся из города, что боевики нацбатальона “Азов” удерживали в здании театра мирных жителей в качестве заложников”.

“Уверены, что радикалы совершили кровавую провокацию, взорвав заминированный культурный объект. Призываем прекратить вранье и заняться объективным освещением событий на Украине”, – говорится в спецобращении МИДа РФ.