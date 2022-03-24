США ввели санкции против депутатов Госдумы, главы Сбербанка Грефа и оборонных предприятий

США совместно с Евросоюзом и G7 объявили о новых санкциях из-за российского вторжения в Украину. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Ограничительные меры затрагивают более 600 физических и юридических лиц. Среди них – 328 депутатов Госдумы, голосовавших за признание независимости сепаратистских “ЛНР” и “ДНР”, также сама Госдума как организация, глава Сбербанка Герман Греф. В список также попали 17 членов правления и наблюдательного совета Совкомбанка. В том числе – совладельцы банка Михаил Клюкин, Сергей и Дмитрий Хотимские и Михаил Кучмент. Сам банк попал под санкции США еще 25 февраля.

Санкции применены и к 48 компаниям оборонно-промышленного комплекса, которые производят военную технику, использующуюся в боевых действиях в Украине.

Кроме того, Минфин США разъяснил, что запрещены любые операции с золотом, если они связаны с ЦБ РФ.

Речь идет о блокирующих санкциях, в рамках которых активы попавших в списки физических и юридических лиц замораживаются на территории США, а американским гражданам и компаниями запрещается любое сотрудничество с теми, кто оказался в списке.

После военного вторжения России на территорию Украины 24 февраля 2022 года государства – члены ЕС и другие страны приняли несколько пакетов санкций. Россия обошла Иран, Сирию и КНДР по числу введенных против страны санкций и стала мировым лидером в этом списке.

Ранее Минфин США объявил о расширении списка лиц, в отношении которых введены санкции. В обновленный список, в частности, попала супруга Александра Лукашенко Галина.

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