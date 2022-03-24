Министр обороны Украины: этот месяц войдет в историю как «месяц непобедимых»

Этот период войны, начавшийся с нападения России на Крым более восьми лет назад, войдет в историю как «месяц непобедимых».

Украинская армия и украинский народ выдержали удар, который мог уничтожить многих. Но не нас.Хочу искренне поблагодарить всех наших защитников, отважных мужчин и женщин, граждан, которые трудятся на своем месте для жизни страны. Мы доказали себе и всему миру, что Украина для нас превыше всего в это время.

Мы не позволим никому отнять у нас государство, о котором мы мечтали, за которое мы боролись, умирали, уходили в Сибирь или на Соловки поколение украинцев. За месяц у нас появилось много символов непобедимости. Героический Мариуполь, неудержимый Харьков, мужественный Чернигов и многие другие города и села показали, что русские оккупанты не будут править нашей землей.

В Сумах, Гостомеле, Волновахе, Ахтырке, Макарове, Конотопе, Николаеве, Броварах, Изюме и несколько раз в Чернобаевке незваных гостей учили разнице между «на» и «в» Украине. Херсон, где безоружные граждане сопротивляются оккупантам, доказывает всем, что русских солдат никто не призывал. Наоборот, они – военные преступники из террористического государства, которые вторглись силой.

За один месяц они убили более 120 украинских детей. Тысячи и тысячи маленьких украинцев потеряли своих родителей, свой дом и пережили то, что мы никогда не простим врагу.Ужасы российских убийц и мародеров постепенно осознают даже те, кто годами закрывал глаза на природу кремлевского режима. Они насилуют, грабят и уничтожают все, что не могут украсть.

Мы отомстим за горе всех украинских городов и сел, временно оккупированных врагом. За Тростянец, Мелитополь, Счастье и Станицы Луганской.

В Кременной Луганской области российские злодеи поставили танк и расстреляли дом престарелых. Погибло 56 человек. Это не случайное попадание или «координационная работа». Это преднамеренное убийство беззащитных, военное преступление. Поэтому армия – это банда террористов, преступников и трусов.

Наши бойцы уже подбили более 100 российских самолетов и более 125 вертолетов, более 520 танков и более 1500 единиц бронетехники. Общие потери противника — убитыми, ранеными, военнопленными и пропавшими без вести — уже составляют более 40 тысяч человек. Более того, число дезертиров увеличивается.

Нас ждет непростой период. Российская военная машина не остановится, пока не утонет в крови своих солдат. Российское общество уже испытывает некоторые последствия, но запугано и пассивно.Оно выглядит обреченным, ибо не готово спасти своих детей от бессмысленной смерти и хотя бы унести тела погибших. Трудно подобрать слова, чтобы оценить глубину этой моральной деградации.

Поэтому наш единственный выход — устоять перед вторжением Мордора. Из-за боли, страха, потери. Из-за всех испытаний.

Поскольку мы любим наших детей, родителей и близких, мы просто не можем позволить монстрам определять наше будущее и захватывать наш дом.Мы их выгоним. Мы восстановим все. Мы очистим нашу землю от последствий войны. Это займет много сил и времени.

Наша армия выстояла и усилена резервом. Кабы не было, мы сдерживаем противника и переходим к активной обороне. Международная поддержка постепенно увеличивается.Главное сейчас, чтобы экономика работала и постепенно переходила на военный режим. Естественно, здесь есть трудности, которые мы не будем скрывать, а будем воспринимать как задачу, которую необходимо решить.

Пока мы едины, мы все преодолеем. Слава Украине!

Министр обороны Украины Алексей Резников