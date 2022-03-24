Трамп подал в суд на Хиллари Клинтон из-за обвинений в сговоре с Россией

В четверг Дональд Трамп подал иск на 108 страницах против Хиллари Клинтон, Национального комитета Демократической партии (DNC), советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана и еще более десятка других лиц (всего в качестве ответчиков фигурируют 28 человек и организаций).

Иск подан в Окружной суд США по Южному округу Флориды, и в нем утверждается, что бывший президент понес ущерб в размере не менее 24 миллионов долларов в дополнение к потере настоящего и будущего бизнеса из-за Клинтон, DNC и других.

Также в иске указано, что “ответчики злонамеренно сговорились создать ложную историю о том, что их оппонент-республиканец Дональд Дж. Трамп вступил в сговор с враждебным иностранным государством” и “действия, предпринятые для реализации их схемы — фальсификация улик, обман правоохранительных органов и использование доступа к высококонфиденциальным источникам данных — настолько возмутительны, подрывны и подстрекательны, что даже события Уотергейта меркнут по сравнению с ними.”

В его иске утверждается, что предполагаемый заговор представлял собой преступное предприятие в соответствии с Законом об организациях, находящихся под влиянием рэкетиров и коррумпированных организаций.