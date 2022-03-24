“Благодаря войне в Украине режим сломает себе шею” – Александр Невзоров

Следственный комитет РФ 22 марта возбудил уголовное дело в отношении публициста Александра Невзорова по статье о “фейках о российской армии”. Журналиста, которого считают одним из “столпов” российской журналистики 90-х, обвиняют в том, что тот на своем ютуб-канале опубликовал “заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе”.

“Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ”, – заявили в Следственном комитете. По новому “закону о фейках” Невзорову грозит до 15 лет тюрьмы – если он вернется в Россию. Сейчас он находится за границей. В интервью Настоящему Времени Невзоров заявил, что видел украинцев в бою еще во время чеченской войны и уже тогда понимал, “что это какой-то совершенно улетный народ”, и не сомневается в том, что Россия войну в Украине проиграет.