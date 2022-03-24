Великобритания передаст Украине еще шесть тысяч единиц оружия

Партия будет включать противотанковые ракеты, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Великобритания намерена передать Украине еще шесть тысяч единиц оружия, включая противотанковые ракеты.

Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией премьер-министра Бориса Джонсона в преддверии саммитов «Большой семерки», НАТО и ЕС, которые будут проходить в Брюсселе 24-25 марта.

Как отметили в канцелярии, в ходе визита глава правительства объявит о новом пакете военной помощи Киеву, включающем отправку «еще 6 тыс. ракет», в том числе противотанковых.

Великобритания уже направила в Украину более 4 тысяч ПТРК NLAW и противотанковых комплексов Javelin.

«Соединенное Королевство будет вместе со своими союзниками наращивать военную и экономическую поддержку Украины», – отметил Джонсон.