Байден отправляется в Польшу в стремлении продемонстрировать поддержку Украины

США и их союзники по НАТО выразили решимость наращивать военную и гуманитаную помощь украинцам, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Президент США Джо Байден в пятницу отправляется в Польшу в стремлении продемонстрировать поддержку Украины, которая уже больше месяца противостоит агрессии со стороны России.

Как прифронтовое государство, Польша играет ключевую роль в доставке помощи Украине, которая активно противодействует вторжению со стороны России.

Байден прибудет на переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой после экстренных саммитов НАТО и «Большой семерки» в Брюсселе, участники которых выразили безоговорочную решимость расширять поддержку Украины в трудный для нее час.

В четверг европейские лидеры проявили единство с Вашингтоном в вопросе о войне в Украине: Лондон ввел новые санкции против Кремля, а НАТО принял решение увеличить численность своих войск в Восточной Европе. Это решение – именно то, чего добивался президент Байден на саммите в Брюсселе.

На состоявшемся в четверг закрытом заседании глава Белого дома еще раз выступил с призывом оказать помощь Украине и укрепить восточный фланг Североатлантического альянса.

В то же время руководство НАТО пока отклонило запрос президента Украины Владимира Зеленского на установление бесполетной зоны над Украиной, не желая стать одним из непосредственных участников конфликта.

В настоящее время в странах-членах НАТО, граничащих с постсоветскими государствами на территориях, протянувшихся от Балтийского до Черного моря, размещено около 40 тысяч военнослужащих альянса, помимо регулярных армий указанных стран.

Между тем Великобритания 24 марта ввела еще один раунд санкций против банков РФ, включая «Газпромбанк» и «Альфа-Банк», а также против ряда физических лиц.

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил в интервью радио LBC, что следует также изучить варианты блокировки доступа Кремля и лично президента Путина к операциям с золотым запасом России, с тем, чтобы инвесторы, приобретающие российское золото, не могли конвертировать его в валюту.

В заявлении, распространенном Белым домом в связи с экстренным саммитом НАТО, Байден указал, что США и их союзники по НАТО преисполнены решимости оказать Украине «значительную помощь, которая будет только возрастать, для борьбы с российской агрессией и защите права Украины на самооборону».

Как отмечается в заявлении, за последние несколько недель США объявили о новом пакете помощи Украине в сфере обороны на сумму 1 миллиард долларов, включающем поставки Украине зенитных систем, противотанкового оружия, беспилотников и миллионов патронов.

Белый Дом приветствовал шаги союзников по НАТО по оказанию поддержки Украине в оборонной сфере.

«Мы вместе собираемся определить, какие дополнительные вооружения, включая системы ПВО, следует направить Украине», – заявил Байден.

Президент США подчеркнул, что лидеры стран НАТО «обсудили работу по укреплению коллективной обороны НАТО, в особенности на восточном фланге».

«Североатлантический альянс силен и сплочен, как никогда. Сразу же после вторжения России в Украину мы задействовали оборонительные планы НАТО и Силы быстрого реагирования НАТО. Соединенные Штаты перебросили в Европу тысячи военнослужащих и дополнительную военную технику. Мы также приветствуем те дополнительные силы, что перебросили наши союзники», – заявил президент.



Он сообщил, что лидеры НАТО «заявляют о создании новых четырех групп войск НАТО – в Словакии, Румынии, Болгарии и Венгрии, и это – убедительный сигнал о том, что страны НАТО намерены совместно защищать каждый дюйм территории стран – участниц альянса».

В период до следующего саммита НАТО, запланированного на июнь, планируется разработать выделение дополнительных войск и средств для усиления обороны альянса.

Байден также подчеркнул, что страны НАТО «должны принять новую, обновленную стратегическую концепцию обороны, чтобы гарантировать готовность… ответить на любой новый вызов на фоне все возрастающих угроз в сфере безопасности».