Россия выдворяет американских дипломатов

В феврале США объявили о высылке 12 сотрудников российского представительства при ООН, напоминает Служба новостей «Голоса Америки».

Министерство иностранных дел России передало посольству США в Москве ноту со списком выдворяемых американских дипломатов, объявленных персонами нон грата.

Об этом говорится в сообщении МИД России.

“23 марта вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США в Москве была вручена нота со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных персонами нон грата в ответ на высылку Вашингтоном дипломатов постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН”, – говорится в сообщении.

Согласно заявлению, американскую сторону также оповестили о том, что любые враждебные действия США получат “решительный и адекватный ответ”.

О числе высылаемых американских дипломатов не сообщается.

В конце февраля США объявили о высылке 12 сотрудников российского представительства при ООН.

Госдепартамент США отреагировал на действия России без промедления.

В письменном заявлении представителя Госдепартамента говорится, что России и США сейчас как никогда важно располагать необходимым дипломатическим персоналом.

“Мы можем подтвердить, что посольство США получило 23 марта от Министерства иностранных дел России список дипломатов, объявленных персонами нон грата. Это очередной неконструктивный и непродуктивный шаг России в наших двусторонних отношениях. Мы призываем правительство России прекратить необоснованную высылку американских дипломатов и сотрудников посольства”, – отметил представитель внешнеполитического ведомства.

“Сегодня как никогда важно, чтобы наши страны располагали необходимым дипломатическим персоналом на местах для облегчения контактов между нашими правительствами”, – заключил дипломат, который выступил на условиях анонимности.