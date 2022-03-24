В школах России хотят ввести обязательные молитвы во славу России

Председатель Военно-исторического общества РФ Владимир Мединский предложил ввести во всех российских школах утреннюю молитву во славу России, как это происходит в США. Об передает телеграм-канал “Сибирьмедиа”, одновременно с ТАСС.

“Во всех государственных и частных школах США на протяжении последних 150 лет учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки, ее символов и флага, написанной американскими общественными деятелями во второй половине 19 века, с той поры не менявшейся. И только в некоторых штатах отдельными законами штата разрешено школьникам не произносить эти слова вслух, если они противоречат их какой-то там толерантности. Но присутствовать при этом они обязаны. И это – 150 лет”, – сказал Мединский.

Согласно помощнику Путина, опыт “воспевания страны, ее флага и государственных символов необходимо перенять и России”.

“Я бы предложил как рекомендацию нашей комиссии официально аналогичную систему предложить в наших школах прямо сейчас, прямо сегодня. Пожалуйста, в силу тех полномочий, которые у вас есть, попробуйте это реализовать”, – добавил председатель Военно-исторического общества.

Мединский называет “молитвой” так называемую Pledge of Allegiance, клятву верности американскому флагу и своей стране, которая произносится перед флагом США с рукой, положенной на сердце. От религиозной “молитвы” в ней есть только слова “одна нация под Богом”. Эта строчка, которая была добавлена в 50-е годы XX века, вызвала бурную общественную дискуссию в США в связи с тем, что Конституция США запрещает принимать законы, учреждающие государственную религию. Какой именно “бог” и другие религиозные символы будут упоминаться в российской версии “молитвы”, Мединский не уточнил, отмечает “Настоящее время”.