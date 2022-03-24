Лидеры стран “Большой семерки” выпустили заявление против российского вторжения в Украину по итогам прошедшего в четверг саммита в Брюсселе.

Страны G7 заявили, что “предпринимают дальнейшие шаги по снижению зависимости от российских энергоносителей”.

“Мы обязуемся активно поддерживать страны, желающие постепенно отказаться от зависимости от импорта российского газа, нефти и угля”, – написано в тексте заявления.

Отдельно упомянут призыв лидеров G7 к странам – производителям нефти и газа “действовать ответственно” и наращивать поставки на международный рынок. Одновременно отмечается, что ключевую роль в этом должна играть ОПЕК.

В заявлении также сказано, что страны G7 выступают за полное исполнение санкций, введенных в отношении России, и готовы координировать ответы на попытки обойти ограничения, “в том числе это касается операций Центробанка России с золотом”. В заявлении подчеркивается, что лидеры стран G7 готовы ввести дополнительные санкции в случае необходимости.

Кроме того, лидеры G7 предостерегли Москву от использования биологического, химического и ядерного оружия в ходе начатой Россией войны против Украины.

“Мы предупреждаем относительно любой угрозы использования химического, биологического и ядерного оружия или связанных с ним материалов”, – подчеркивается в заявлении.

В документе говорится о готовности стран принимать беженцев из Украины.

В страны G7 входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Япония и Италия. Они проводят обсуждения при участии руководства Европейского союза.

На фоне российского вторжения в Украину британско-нидерландская компания Shell заявила о поэтапном отказе от нефти и газа из России, а в британской BP отказались от новых контрактов на покупку российских нефти и газа.

Крупнейший немецкий энергоконцерн E.ON объявил об отказе от новых покупок российского газа. Ранее США и Великобритания сообщили о решении ввести эмбарго на поставки нефти из России. Лидеры ЕС пока только обсуждают такую возможность.

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