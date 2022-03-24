В Украине состоялся первый полноценный обмен пленными

Сегодня, 24 марта, по приказу Президента Украины Владимира Зеленского состоялся первый полноценный обмен военнопленными.

В обмен на 10 захваченных в плен кафиров были спасены 10 украинских военнослужащих, об этом сообщила Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Также она рассказала, что сегодня отправлены 11 российских гражданских моряков в Россию, которые были спасены с затопленного судна возле Одессы.

В результате этого обмена домой возвращаются 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна “Сапфир”, захваченных оккупантами при попытке забрать наших военных с острова Змеиный.

По условиям обмена сам спасательный корабль также будет возвращен Украине и будет отправлен в порт в Турции.