WSJ: США готовят санкции в отношении депутатов Госдумы

Под новые санкции могут попасть более 300 депутатов, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Соединенные Штаты готовят новый пакета санкций в отношении депутатов Госдумы в свете ситуации вокруг Украины, сообщила газета The Wall Street Journal.

По сведениям издания, под новые санкции могут попасть более 300 депутатов.

Ожидается, что о новых ограничительных мерах будет объявлено в четверг, отметила The Wall Street Journal.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что по итогам визита президента Джо Байдена в Европу США и Европейский союз введут дополнительные санкции против РФ и ужесточат существующие.