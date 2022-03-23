США изучают вопрос об исключении России из G20

Вопрос может быть рассмотрен на саммитах ЕС и «Большой семерки» в Брюсселе, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

США и их союзники изучают вопрос об исключении России из «Большой двадцатки», сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Что касается вопроса о G20, я просто скажу следующее: мы считаем, что Россия больше не может как обычно вести дела в международных институтах и в международном сообществе», – сказал он.

Салливан, однако, уточнил, что США хотели бы проконсультироваться с союзниками «прежде чем делать какие-либо дальнейшие заявления».

Вопрос об участии России в G20 может быть рассмотрен на саммитах ЕС и «Большой семерки» в Брюсселе.