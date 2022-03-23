Суд признал Навального виновным в мошенничестве

Лефортовский суд Москвы признал оппозиционера Алексея Навального виновным по новому делу о мошенничестве. Навальный приговорен к 9 годам колонии и штрафу в 1,2 млн рублей.

«Навальный совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана», – зачитала приговор судья Маргарита Котова.

Суд признал Алексея Навального виновным в оскорблении судьи. «Навальный совершил действия, выразившиеся в открытом неуважении к суду», – сказала судья.

Суд во вторник начал оглашение приговора в отношении Навального в ходе выездного заседания суда в колонии города Покрова Владимирской области.

В установочной части Котова огласила вывод о признании блогера виновным по всем пунктам обвинения в мошенничестве и оскорблении суда во время рассмотрения дела о клевете на ветерана Игната Артеменко.