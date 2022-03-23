В Украине на официальном уровне признали знаменитый лозунг про российский корабль

Об этом говорится в официальном письме Национального агентства Украины по государственным вопросам.

Выписка из разъяснения Национального агентства Украины по вопросам государственной службы:

“Произнесенную украинскими пограничниками фразу на острове Змеиный украинцы восприняли как призыв к сплочению, и ее подхватили поклонники Украины по всему миру. Фраза стала одним из символов борьбы с российскими оккупантами.

Кроме того, фраза стала основой создания многих поэтических строк, песен. Плакатные версии по мотивам фразы возникли в исполнении украинских художников”, – говорится в опубликованном главы агенства Наталии Алюшиной.

Учитывая указанное, по мнению государственного ведомства, указанная фраза “не может наносить ущерб репутации государственных органов и органов местного самоуправления”.

“Итак, не надо сторониться этой фразы. “Русский военный корабль, иди на**й” это нормально!” – смеются украинские военные.