Как Путин втягивает беларусов в войну

Деньги и обучение в РФ – Путин ищет новые методы для втягивания белорусов в войну, сообщает разведка Украины.

«Сотрудники российских спецслужб изучают морально-психологическое состояние военнослужащих Беларуси и проводят «индивидуальные беседы» с рядовым составом. Таким образом, путинские эмиссары пытаются склонить белорусских военных к участию в войне с Украиной, пусть даже не в составе ВС Беларуси, – гласит сообщение Главного управления разведки Украины. – За выполнение «специальных задач» белорусам предлагается денежное довольствие в размере $1000-1500 в месяц. В дополнение – льготное обучение в российских военных вузах (например, Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище).

В частности, такие случаи зафиксированы в подразделениях 103 воздушно-десантной дивизии ВС Беларуси и Гомельской пограничной группе, сообщают в украинской разведке.

По сообщениям, несмотря на усилия Кремля, среди белорусских военных отмечается очень низкий уровень мотивации участия в боевых действиях. Те же, кто дал согласие, исключаются из списков личного состава своих подразделений для продления службы не в рядах ВС Беларуси.

«В настоящее время среди высшего военно-политического руководства Беларуси проходят споры о возможности привлечения к боевым действиям в Украине. Подавляющее количество личного состава, отказывающегося от участия в так называемой «специальной операции», проверяется на связи с оппозицией. Нелояльных к РФ командиров – заменяют», – сообщает разведка Украины.