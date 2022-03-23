Российские олигархи страдают от санкций и хотят остановить Путина

В Москве прошла встреча российского олигарха Петра Авена и казахского миллиардера Александра Машкевича. В ходе встречи Авен отметил, что российские олигархи крайне раздражены политикой Путина. Санкции, наложенные на Россию и конкретных бизнесменов из-за войны войны в Украине, больно ударили по состоянию российских миллиардеров.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Также говорилось, что представители российского крупного бизнеса сейчас ищут пути воздействия на диктатора или на его близкое окружение из силового блока. Но это усугубляется тем, что Путин находится в жесткой изоляции и практически никого к себе не подпускает. В первую очередь, олигархов, которых он считает ненадежными. Впрочем, крупный российский бизнес уже готов к радикальным шагам. Отдельные олигархи даже обсуждают оплату физического устранения Путина.

Петр Авен: русский политик и бизнесмен. Президент ОАО Акционерный коммерческий банк “Альфа-Банк”. По версии Forbes, в 2021 году занял 30-е место в списке 200 самых богатых бизнесменов России, обладая личным состоянием в $5,3 млрд.

Александр Машкевич: казахстанский миллиардер, родом из Кыргызстана, гражданин Канады, проживает в Тель-Авиве. По версии Forbes, в 2016 году его состояние составляло $1,5 млрд.