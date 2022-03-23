Подросток сбежал из Украины и самостоятельно приехал в Калифорнию

14-летний Илья Ищенко-Лещинский покинул свой дом в Украине, в которую вторглись российские войска, и в одиночку добрался до Южной Калифорнии, сейчас он живет со своей тетей.

В Украине у Ильи остался отец, а мама, бабушка и младший брат – в Германии, по ним всем подросток очень скучает и регулярно созванивается с ними.

Как рассказал Илья ABC7, его поездка длилась три дня. По словам его тети Елены Здоровской, после нападения России ее сестра позвонила из Украины и сказала, что посадит старшего сына в автобус, и он поедет в Америку.

Илья находится в Калифорнии около недели и привыкает к новой жизни. Он говорит, что ему грустно, но в то же время он счастлив, потому что он находится в Америке.