Американец был убит российскими военными в очереди за хлебом в Чернигове

Гражданин США, 67-летний Джеймс Уитни Хилл был убит в Чернигове во время нападения на мирных жителей, стоящих в очереди за хлебом, об этом написала на Facebook сестра убитого Шерил Гордон.

Как она рассказала NYPost, последние 25 лет ее брат жил в Украине и работал преподавателем. У него завязались романтические отношения с бывшей студенткой Ириной, у которой около восьми лет назад диагностировали рассеянный склероз. Поэтому пара приехала в Чернигове, где Джеймс нашел больницу с врачом, который “знал о рассеянном склерозе гораздо больше, чем другие врачи в этом районе”.

По словам сестры убитого американца, ее брат “пытался вытащить жену оттуда, но Ирина была в плохом состоянии. В больнице заканчивалась еда, поэтому он пошел поесть и так его убили”. У Джеймса остался сын.

Также Шерил Гордон сказала, что в последнее время она общалась с братом через Facebook, т.к. были проблемы со связью.