Двойняшкам из России отказали во въезде в США несмотря на наличие документов

Диана, тетя двух подростков-двойняшек Регины и Рувима, бежавших из России и застрявших в Мексике рассказала CBS8, что как только представитель иммиграционной службы узнал, откуда они родом, подросткам было отказано во въезде несмотря на то, что у них есть надлежащие документы и они были вакцинированы.

Родители подростков приняли решение, что детям нужно бежать после того, как Россия объявила, что каждый мужчина в возрасте 18 лет и старше, возможно, будет мобилизован. Они надеялись воссоединиться со своей тетей, которая живет во Фресно. За два дня до войны брат с сестрой вылетели в Стамбул, а оттуда добрались до Тихуаны.

“Люди судят целую нацию и предполагают, что все хотят идти на войну, когда это не так,” — сказала Диана. Она думает, что если дети вернуться в Россию, “их посадят в тюрьму или убьют”.

Сейчас подростки застряли в Тихуане, а их тетя остается с ними в отеле. На данный момент у них есть только два варианта: остаться в Тихуане или вернуться в Россию.