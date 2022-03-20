Российским войскам не удаётся захватить крупные города Украины, они теряют позиции вокруг Киева и несут потери. Это ограничивает их возможности для проведения новых крупномасштабных наступлений. Поэтому на Западе складывается общее мнение о том, что война зашла в кровавый тупик.

«Российские силы окапываются на периферии Киева и в других местах, пытаясь укрепить политический контроль над территориями, которые они в настоящее время занимают, пополняя запасы и пытаясь усилить подразделения на фиксированных позициях, и, в целом, начинают создавать условия для удержания своих нынешних передовых позиций на неопределенное время,» — говорится в анализе, опубликованном в субботу вашингтонским исследовательским Институтом изучения войны.

Россия добилась некоторых успехов в восточной части страны, где, по словам британского оборонного ведомства, российские силы все еще в процессе окружения городов. Они продолжают удерживать территорию на юге вокруг Херсона.

Однако сухопутные войска встречают жесткое сопротивление Украины. Поэтому Россия все чаще прибегает к ракетам большой дальности для поражения украинской военной и гражданской инфраструктуры. По словам аналитиков, в войне на истощение Россия надеется, что сможет сломить украинскую армию, сокрушая народ безжалостными бомбёжками.

Первоначально Россия планировала провести воздушно-десантные и механизированные операции по быстрому захвату Киева, Харькова, Одессы и других крупных украинских городов. Была надежда, что им удастся добиться смены правительства и поставить лояльных Москве лидеров.

По словам аналитиков, теперь ясно, что план провалился. «У российских генералов не хватает времени, боеприпасов и живой силы,» — написал ранее на этой неделе Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе.

«Важным предостережением в моей оценке является то, что мы, Запад, во главе с США, должны ускорить и расширить поддержку, которую мы оказываем Украине, в масштабе и с чувством безотлагательности Берлинского воздушного моста».

Но он сказал, что уверен, что российская кампания достигает кульминации. Кульминация — это концепция войны, изложенная более века назад прусским генералом Карлом фон Клаузевицем, который описал её как момент, когда «оставшихся сил как раз достаточно, чтобы поддерживать оборону и ждать мира».

Путин не дал никаких признаков того, что он хочет «ждать мира», и бомбардировки городов и поселков по всей Украине не прекращаются.

Как отмечают авторы доклада Института изучения войны, история полна конфликтов, в которых воюющие стороны оказывались в патовой ситуации, но бои продолжались. Некоторые из самых кровопролитных сражений Первой мировой войны, в том числе на Сомме и под Верденом, происходили в условиях тупика, который им не удалось преодолеть, ценой десятков тысяч жизней.

Британское разведывательное управление заявило в воскресенье, что Россия усилила массовые «обстрелы городских районов, что привело к широкомасштабным разрушениям и большому количеству жертв среди гражданского населения».

Российское вторжение достигло наибольшего успеха на юге, а бои за стратегический портовый город Мариуполь — одни из самых жестоких за всю войну. Поражение Украины даст России контроль над побережьем Азовского моря и имеет решающее значение для создания сухопутного моста между Россией и Крымом, который Москва аннексировала в 2014 году. Но цена взятия ныне разрушенного города может ограничить эффект любой победы россиян.

«Если и когда Мариуполь в конечном итоге падет, силы российских войск, участвующих в осаде, может быть недостаточно, чтобы резко изменить ход кампании и начать наступление на запад,» — говорится в анализе Института.

В других местах российские позиции выглядят относительно статичными или оттесняются украинскими войсками. Украинское военное командование заявило в воскресенье, что за последние 24 часа не было крупных российских наступлений, что говорит о том, что россияне сделали оперативную паузу, чтобы перегруппироваться.

Возможно, самым значительным российским наступлением в стране является продвижение на север, к Кривому Рогу, сильно укрепленному городу с населением более 600 000 человек, который также является родным городом Зеленского.

Но, учитывая трудности, с которыми Россия столкнулась на других фронтах, захватывая гораздо меньшие города с большей боевой мощью, военные аналитики говорят, что они, вероятно, увязнут в трясине. «У россиян проблемы, и они это знают,» — написал г-н Ходжес. «Вот почему они обратились за помощью к Китаю и почему сейчас вербуют сирийцев».

Выдержка из New York Times, перевод Dmitry Abramson