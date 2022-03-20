Отравление, внезапная болезнь, несчастный случай – российская элита рассматривает возможность отстранения Путина, пишет Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

“В среде российского бизнеса и политической элиты формируется группа влиятельных лиц, оппозиционных Владимиру Путину. Их цель – скорейшее отстранение Путина от власти и восстановление экономических связей с Западом, разрушенных из-за войны в Украине, – сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. – Определенная часть политической элиты РФ рассматривает в качестве преемника Путина директора ФСБ Александра Бортникова. Примечательно, что именно Бортников в последнее время попал в опалу со стороны российского диктатора. Официальная причина опалы руководителя ФСБ – роковые просчеты в войне против Украины. Именно Бортников и его ведомство отвечали за анализ настроений населения Украины и способность украинской армии”.

По словам украинской разведки, Бортников и некоторые другие влиятельные представители российской элиты рассматривают разные варианты отстранения Путина от власти. В частности, не исключается отравление, внезапная болезнь или иная «случайность».

Не исключено, что именно с этими процессами связан недавний «слив» расположения чеченских подразделений на севере Киева. Информация поступила именно от российской стороны. Вероятно, так руководство ФСБ пытается ослабить влияние Кадырова. Также это может быть попыткой заблаговременно наладить взаимодействие с украинскими властями в обход нынешнего руководства РФ.