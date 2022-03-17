Белый дом: «Мы не заинтересованы в том, чтобы ввязываться в Третью мировую войну»

Ранее Зеленский призвал установить над Украиной режим бесполетной зоны, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

США не желают начинать третью мировую войну, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

Ранее, выступая перед членами Конгресса США, президент Украины Владимир Зеленский призвал установить над Украиной режим бесполетной зоны.

Псаки отметила, что отказ Вашингтона связан с интересами национальной безопасности США.

«Как мы говорили ранее: бесполетная зона потребует от нас и НАТО потенциально сбивать российские самолеты. Мы не заинтересованы в том, чтобы ввязываться в третью мировую войну», — сказала она.

При этом Псаки уточнила, что США не видят разницы между гуманитарной и военной бесполетными зонами на Украине, поскольку оба варианта приведут к дальнейшей эскалации конфликта.