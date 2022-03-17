США предупредили Москву о последствиях любого возможного применения химоружия

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил об этом в телефонном разговоре с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В среду состоялся телефонный разговор между советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Как сообщает Белый дом, Салливан предупредил о последствиях «любого возможного решения России о применении химического или биологического оружия в Украине».

Согласно пресс-релизу Совета национальной безопасности, Салливан вновь заявил о «твердом и ясном осуждении российского вторжения в Украину, ничем не оправданного и ничем не спровоцированного». Салливан подчеркнул, что США будут продолжать делать все, чтобы Россия почувствовала цену своей агрессии.

Он также подчеркнул, что США будут и дальше «поддерживать защиту суверенитета и территориальной целостности Украины и укреплять восточный фланг НАТО при постоянной полной координации с нашими союзниками и партнерами».

Салливан сказал Патрушеву, что если Москва серьезно относится к дипломатии, то Россия должна прекратить нападения на украинские города и cела.