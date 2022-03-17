США работают над предоставлением Украине систем ПВО российского или советского производства

По словам представителя Госдепартамента, более 30 стран предоставили Украине оборонительную помощь, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

США работают с союзниками и партнерами над предоставлением Украине систем ПВО российского или советского производства.

Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы продолжаем воплощать в жизнь решения, чтобы помочь украинским партнерам получить противовоздушные системы дальнего действия и боеприпасы, необходимые для этих систем», – сказал он.

«Я не могу полностью вдаваться в детали, но мы продолжаем работать с союзниками и партнерами, чтобы предоставить новую помощь Украине, включающую советские или российские системы ПВО и необходимые боеприпасы», – добавил Прайс.

По словам Прайса, эти системы украинцы уже использовали.

«Мы приветствуем помощь от стран в мире. Более 30 стран предоставили Украине оборонительную помощь. Госдепартамент США одобрил предоставление американской техники из 14 стран», – отметил представитель Госдепартамента.