В Украине будут наказывать за сотрудничество с Россией

После начала вторжения России в Украину Верховная Рада приняла два закона о коллаборационизме: они касаются представителей украинской власти и просто жителей страны, которые добровольно сотрудничали с представителями оккупационных властей. Законы уже подписал президент Владимир Зеленский.

Первый закон вводит ответственность по статье 111-1 УК Украины “Государственная измена”: он касается людей, которые попытаются организовать выборы на оккупированных территориях или сами возглавить эти регионы после захвата их российскими войсками.

Еще один законопроект №5144 вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины. Он лишает права занимать определенные политические должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет тех, кто сотрудничает с российскими оккупационными властями. К коллаборационизму в новой редакции этого закона относятся не только прямое сотрудничество и выполнение приказов российских военных, но и отрицание вооруженной агрессии против Украины; поддержка решений страны-агрессора; пропаганда в интересах России и передача России материальных ресурсов Украины.

Также коллаборантам (в самом суровом варианте наказания) грозит пожизненное лишение свободы.

Под новые законы, скорее всего, подпадут украинцы, которые ставили метки для ударов российской авиации, которые предоставляли российским военным данные о позициях ВСУ, а также чиновники, которые согласились занять руководящие посты в городах, куда вошли российские солдаты.

“Мы пользовались такой логикой, что человек, который пошел сознательно работать, например, в органы власти или в органы полиции оккупантов, или человек, который ведет пропагандистскую работу в каких-то учебных заведениях, – это человек, который понимает, что он делает, – ​говорит народный депутат Украины Татьяна Цыба. – ​И, безусловно, он заслуживает большего наказания, чем какой-то, условно говоря, домоуправ”.



Самое мягкое наказание по новым законам – запрет на работу на определенных должностях. Самое суровое – лишение свободы вплоть до пожизненного срока. Это наказание предусмотрено для коллаборантов, чьи действия приведут к гибели людей или иным тяжелым последствиям.

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