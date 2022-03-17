Глава Украины наградил освобожденного из российского плена мэра Мелитополя орденом «За мужество» ІІІ степени. Об этом сообщается на сайте администрации Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом «За мужество» ІІІ степени городского голову Мелитополя Ивана Федорова, захваченного в плен, но отказавшегося сотрудничать с российскими властями.

«С возвращением! Украина своих в беде не оставляет», – сказал Глава государства, вручая награду Ивану Федорову.

Президент пожелал мэру скорейшего возвращения к работе. Владимир Зеленский выразил убеждение, что оккупация Мелитополя временная и вскоре над городом снова развеется флаг Украины.

Мэр поблагодарил главу государства за доверие и отметил готовность к выполнению задач ради возвращения украинского Мелитополя и приближения победы Украины.