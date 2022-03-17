С начала войны в Украине погибли более 7000 российских военных – NYT

С 24 февраля в Украине в ходе военных действий погибли более 7000 российских военнослужащих, сообщает The New York Times со ссылкой на “консервативные оценки” американской разведки. Это больше, чем общее число американских солдат, убитых за 20 лет во время войн в Ираке и Афганистане.

По данным NYT, еще от 14 до 21 тысячи российских солдат получили ранения. Всего со стороны России в войне участвуют более 150 тысяч военнослужащих.

Эти данные могут быть неточными: по словам источников издания, они основаны на данных СМИ, цифрах официальных сторон, спутниковых снимках и видео обстрелов российских войск.

Как считают анонимные источники NYT в Пентагоне, растущее число потерь может сказаться на боевом духе российской армии. При этом собеседники издания подчеркивают, что их данные о погибших могут быть неточны: они составлены на основе анализа СМИ, спутниковых снимков и изображений российских солдат и техники, попавших под обстрелы, а также официальных данных сторон, которые могут завышать или занижать потери.

Минобороны России озвучило данные о потерях российской армии лишь однажды, 2 марта. Из информации ведомства следовало, что в Украине погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 человек ранены.

Как считают украинские власти, потери российской армии гораздо выше, и оценивают их в 13,8 тысячи человек. Входят ли в это количество раненые и пленные, не уточняется. Власти Украины также заявляли о гибели во время войны четырех российских генералов. Россия эти данные не подтверждала.

Президент Украины Владимир Зеленский также озвучил приблизительные потери вооруженных сил страны с момента начала полномасштабного вторжения российских войск. По его словам, с 24 февраля ориентировочно погибло 1300 украинских военных.

Проверить, насколько верна информация, которую предоставляют официальные представители сторон конфликта, не представляется возможным.

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