Россию исключили из Совета Европы после 26 лет членства

16 марта Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из Совета Европы.

“Сегодня утром на внеочередном заседании Комитет министров принял решение в рамках процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы, что Российская Федерация перестает быть членом Совета Европы с сегодняшнего дня, после 26 лет членства”, – говорится в заявлении комитета.

Ранее сегодня исключить Россию комитету министров рекомендовала Парламентская ассамблея Совета Европы.

Днем ранее МИД РФ заявил, что Россия официально выходит из Совета Европы, но продолжит выполнять принятые постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если в них не содержится противоречий российской Конституции.

Как сообщил зампред Госдумы Петр Толстой, решение о выходе из Совета Европы Россия приняла “по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение”.

ПАСЕ единогласно проголосовала за “немедленный” выход России из Совета Европы. Как говорится в тексте заявления ассамблеи, Российская Федерация “совершила грубые нарушения Устава Совета Европы, несовместимые со статусом государства-члена, и не выполняет своих обязательств перед Советом Европы”.

МИД РФ 10 марта заявил, что Россия не намерена дальше участвовать в заседаниях Совета Европы, поскольку “не намерена мириться с подрывными действиями” “недружественных” стран ЕС и НАТО, которые, “злоупотребляя своим большинством в Комитете министров Совета Европы, разрушают организацию и общее гуманитарно-правовое пространство в Европе”.

Как объяснил глава правозащитной группы “Агора” Павел Чиков, в соответствии с Уставом Совета Европы самостоятельный выход страны из организации не может быть немедленным. “Он всегда действует только с начала следующего финансового года – с 1 января 2023 в нашем случае”, – подчеркнул Чиков. С этой же даты прекратится действие Европейской Конвенции о правах человека, если Россия не денонсирует ее раньше.

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