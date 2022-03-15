Байден: “Мы позаботимся о том, чтобы у Украины было оружие”

Президент США Джо Байден заявил, что США сделает все возможное, чтобы украинские войска не испытывали недостатка в вооружении.

“Мы позаботимся о том, чтобы у Украины было оружие для защиты от вторжения российских войск. Мы отправим деньги, еду и помощь, чтобы спасти жизни украинцев. Мы встретим украинских беженцев с распростертыми объятиями”, – написал Байден в Фейсбуке.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видеоролик, на котором российские десантники демонстрируют захваченное в бою с украинской армией “противотанковые комплексы, ручные гранатометы и переносные зенитно-ракетные комплексы западного производства”.

Ранее Белый дом сообщил, что Джо Байден подписал документ об оказании оборонной помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов.

США также обвинили Российскую Федерацию в нарушении принципов ядерной безопасности в Украине. В Вашингтоне призвали Москву вывести войска из суверенного государства.